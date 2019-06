Tchad : création d'un canton Zouar III au Tibesti-Ouest

Le décret n° 828 du 10 juin 2019 porte création d'un canton Zouar III, dans le département de Tibesti-Ouest, province du Tibesti.



Le décret est pris sur proposition du ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, pour nécessité de service.



Le chef-lieu de la chefferie Zouar III est Zouar.



Le ressort territorial de ce canton sera déterminé ultérieurement par arrêté du ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale.



Le décret n° 829 du 10 juin 2019 nomme M. Souleymane Kalia Wodji, chef de canton Zouar III.



Il est assisté d'un secrétaire et de deux goumiers, et bénéficie des allocations mensuelles conformément aux décret n° 628 et n° 629 du 15 septembre 2016.



Le secrétaire et les goumiers bénéficient des rémunérations mensuelles fixées par le décret n° 630 du 15 septembre 2016.