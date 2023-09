Tchad : création d’un "groupe énergie" pour mener à bien les projets de la SNE

Cette réunion a marqué le lancement officiel du "groupe énergie", une initiative visant à résoudre les problèmes de la Société Nationale d'Électricité (SNE) et à améliorer la disponibilité de l'énergie pour tous les citoyens tchadiens, rapporte la SNE sur sa page Facebook.



Lors de cette réunion, qui a été tenue en présence du Ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, ainsi que du Directeur Général de la SNE et de son équipe, le Ministre d’État a souligné l'importance cruciale de l'énergie dans le développement du pays. Il a annoncé que le groupe énergie serait chargé d'analyser en profondeur tous les problèmes de l'entreprise et de proposer des solutions efficaces pour améliorer les performances de la SNE.



L'objectif principal de cette initiative est d'accroître progressivement la production d'électricité pour répondre aux besoins croissants de la population tchadienne en matière d'énergie. Le Tchad connaît actuellement des perturbations énergétiques en raison de problèmes techniques liés à la maintenance des centrales de Farcha 1 et 2, qui fournissent une part importante de la production électrique du pays. Ces perturbations ont affecté la stabilité de l'approvisionnement en électricité, a indiqué le directeur général de la SNE, le général Ramadan Erdebou.



Selon les informations de la SNE, des ressources ont été mobilisées pour assurer la maintenance et la réparation des centrales. Des ingénieurs étrangers travailleront en collaboration avec les ingénieurs de la SNE pour inspecter et réparer ces installations dans un avenir proche.