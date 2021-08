Tchad : crise de l'eau et de l'énergie à Laï, le gouverneur convoque une réunion

Le gouverneur de la province de la tandjilé, Doudlengar Miayo, a présidé le 4 août 2021 à Laï, une réunion sur la gestion du château d'eau et de la centrale électrique de Laï, en présence de tous les membres des comités de gestion concernés.



Pour le gouverneur, la rencontre vise à avoir une idée nette sur la gestion du château d'eau et la centrale électrique de Laï, et situer la responsabilité de chacun dans cette affaire. "Comment faire pour avoir de l'eau potable tous les jours à Laï ?", s'est interrogé le gouverneur Doudlengar Miayo.



Le maire de la ville de Laï, Saou Dono Robert, a apporté quelques clarifications par rapport à la préoccupation du gouverneur. Selon le maire, le vrai problème du château d'eau de Laï repose sur le manque ou l'insuffisance de carburant et le non paiement régulier des factures par les consommateurs.