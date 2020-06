Tchad : cuisine avec de la viande du cadavre d'un cheval, 6 arrestations à Massakory

Six personnes ont été arrêtées à Massakory pour avoir transporté, dépecé et cuisiné de la viande d'un cadavre de cheval.



La scène s'est déroulée mardi après-midi. Des agents de la mairie, en collaboration avec des forces de sécurité, ont procédé à des contrôles des entrées et sorties de la ville de Massakory, compte tenu de la situation de Covid-19.



Au cours d'un contrôle, six individus dont quatre femmes et deux hommes ont été interpellés et conduits au commissariat de police de Massakory.



Deux femmes ont reconnu avoir dépecé le cadavre d'un cheval. Elles ont expliqué l'avoir amené à la maison pour le cuisiner. Une partie a été cuite et mangée.



Les deux autres femmes ont été arrêtées pour complicité, tandis que les deux hommes -qui sont des ouvriers d'un chantier de la ville- ont amené le cadavre d'une chèvre sur leur lieu de travail pour cuisiner et manger certaines parties de l'animal.



Interrogé, le maire de la ville de Massakory, Korom Mahamat Kosso, a précisé que "compte tenu de la situation de Covid-19, la mairie de Massakory a mis des agents municipaux qui contrôlent les quatre coins cardinaux de la ville pour vérifier les entrées et les sorties. Les agents ont vu ces femmes dépecer le cadavre d'un cheval. Ils ont fait une descente sur le terrain et ont alerté les forces de l'ordre pour les arrêter. C'est ainsi qu'elles ont été conduites au commissariat. La mairie veille jour et nuit pour éviter ce genre de situation."



Le procureur près le Tribunal de grande instance de Massakory, Bichara Abdallah, a indiqué qu'il pourrait s'agir d'une intoxication alimentaire. "Elles ont reconnu leur fait et ont témoigné qu'elles ont pris le cadavre pour la cuisson. Il faut analyser cette viande pour voir si elle est toxique ou non, avant de situer sur leur sort", a-t-il estimé.



Pour lui elles ont reconnu leur fait et ont témoigné que elles sont pris le cadre pour la cuisson, dont il faut analyser cette viande voir si elle sont toxiques ou non avant de les situer sur leur sort. Pour certains est ce qu'il serait bon d'arrêter quelq'un qui se nourrit du cadre des animaux du moment où elle avoue sont entre autres les questions posées. Mais toute fois l'affaire a pris une procédure judiciaire dont nous aurons le détail prochainement.