Tchad : d'anciens politico-militaires intègrent le gouvernement d'union nationale

Dr. Tom Erdimi, âgé de 67 ans, est nommé ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Dr. Tom Erdimi est le cofondateur du mouvement UFR avec son frère Timan Erdimi.



Dr. Tom Erdimi a regagné récemment le Tchad après deux ans de détention en Égypte pour atteinte à la sécurité d'État. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle après une intervention du président de la transition Mahamat Idriss Deby.



Le porte-parole et 1er vice-président du mouvement UFDD, Mahamat Assileck Halata est nommé ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme.



Pour sa part, Mahamat Hanno, également ancien politico-militaire, est nommé ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable. Il a regagné le pays en août 2021 avec Mahamat Doki Warou, actuel conseiller national.



Les politico-militaires signataires de l'accord de Doha se partageront également 45 sièges au Conseil national de transition.