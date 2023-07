Tchad : d'ex-condamnés du 20 octobre 2022 organisent une cérémonie pour remercier le président

Selon la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH) dévoilé en février dernier, les évènements du 20 octobre 2022 ont fait au moins 128 morts. Le rapport d'enquête de la CNDH a révélé que les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont tiré à balles réelles sur les manifestants, tuant plus de 100 personnes lors des manifestations du 20 octobre 2022 à Ndjamena, Moundou, Doba et Koumra.



Les enquêteurs ont également constaté que la répression avait été excessive et contraire aux principes de maintien de l'ordre. La Commission a recommandé que les responsables de ces violations des droits de l'Homme soient traduits en justice.



Selon la CNDH, "les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) avaient la possibilité de faire usage des canons à eau, de tirer des grenades assourdissantes ou des balles en caoutchouc, de restreindre les libertés en instaurant un état d’urgence la veille de la manifestation pour la contrecarrer."



Une plainte a été déposée par les avocats du président du parti Les Transformateurs, Succes Masra, devant la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye.



Sous pression, le chef de la junte Mahamat Deby a décidé de gracier successivement les personnes condamnées à la suite de ces évènements.