Tchad : d’ex-politico-militaires se disent méprisés par le gouvernement

Le Le 19 mars 2023, la Coordination "LES PATRIOTES", un groupe d'ex-politico-militaires, a organisé une conférence de presse à la Maison des Médias pour exprimer leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme une discrimination de la part du gouvernement de transition envers eux.



Danibet Doudet, le coordinateur du mouvement, a rappelé que la Coordination était rentrée d'exil depuis le 28 juin 2022 en réponse à l'appel à la réconciliation nationale du gouvernement de transition. Il a également expliqué qu'ils avaient effectué plusieurs démarches auprès des autorités, mais qu'ils avaient reçu aucune réponse.



Danibet Doudet a qualifié le comportement du gouvernement envers leur groupe de discrimination organisée et entretenue par les ennemis de la paix au Tchad, en raison du fait que la majorité des membres du bureau exécutif de la Coordination sont originaires du sud du pays. Il a souligné que cette attitude pouvait nuire à la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble au Tchad.



Le coordinateur a également affirmé que leur organisation était soucieuse de maintenir le dialogue et que leur approche pacifique ne devait pas être perçue comme de la faiblesse. Il a ajouté que, contrairement à certains qui prenaient la nationalité tchadienne à Doha, eux, en tant que Tchadiens de souche, avaient choisi de rentrer directement chez eux.



La Coordination a rappelé aux autorités de transition qu'elle devait être considérée comme les autres groupes politico-militaires tchadiens. Le coordinateur a conclu en demandant au Président de la transition de prendre ses responsabilités, car il est le Président de tous les Tchadiens.



Il convient de noter que la Coordination "LES PATRIOTES" est un groupe politico-militaire qui n'a pas signé l'accord de Doha avec les 45 autres groupes politico-militaires en 2019. Ils sont rentrés au Tchad depuis Ouagadougou, la capitale burkinabée, le 27 juin 2022.