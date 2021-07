Tchad : dans la Tandjilé Ouest, des milliers de sinistrés suite aux fortes pluies de juin

Les pluies diluviennes tombées dans la province de la Tandjilé, ont fait des centaines de blessés et cinq morts. Le 26 juin, les sous-préfectures de Bologo et Dafra, dans l'ouest de la Tandjilé, ont été sévèrement endommagées par des pluies torrentielles.



Par ailleurs, selon les chiffres du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, 231 personnes ont été blessées et cinq tuées, 4 413 maisons détruites, 31 écoles et centres de santé totalement ou partiellement emportés, et 560 animaux ont disparu. Environ 20 000 personnes ont maintenant besoin d'un abri, de nourriture et d'une assistance sanitaire.



Le gouverneur s'est rendu sur les lieux le 30 juin et a tenu une réunion de coordination avec les autorités locales le lendemain, mettant en place un comité provincial de gestion des catastrophes. Les partenaires gouvernementaux et humanitaires ont également été appelés à soutenir la réponse.

La semaine dernière, des ressortissants de la Tandjilé à N'Djamena ont organisé un concert de collecte de fonds, pour venir en aide aux sinistrés.