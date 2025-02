Tchad : dans la Tandjile, le SG compatit avec les familles endeuillées suite aux attaques d’éléphants

Le secrétaire général de la province de la Tandjile, Elhadj Abdoulaye Boulama, accompagné du préfet du département de la Tandjile-Ouest, Doud Souleymane Ousmane, s'est rendu à Bigui Tchougroum et Zamri Zahouzou, dans la sous-préfecture de Dogou.



L'objectif de leur mission était de témoigner leur soutien aux familles endeuillées, notamment celle d'un enseignant tué par des éléphants le 6 février lors de son retour du travail à Zamri Zahouzou, et celle du pasteur tué à Zagoni Gabana, lors de son retour de séminaire de recyclage des pasteurs le 22 février, ainsi que celle d'un jeune homme de 35 ans, également tué par des éléphants dans son jardin dans la nuit du dimanche 23 février à Bigui Tchougroum.



La délégation est arrivée sur les lieux vers 16 heures, où elle a été accueillie par le sous-préfet de Dogou, Wassai Rozi Ali, et son équipe. Sur place, le secrétaire général de la province, Elhadj Abdoulaye Boulama, a rendu visite aux familles et a présenté ses condoléances, avant d'expliquer les raisons de sa visite.



Il a affirmé que cette mission avait été ordonnée par le président de la République du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Déby, le Premier ministre, le ministre de l'Administration du territoire et le gouverneur de la province, afin de témoigner leur solidarité envers les familles touchées par ces tragédies.



Le secrétaire général a également souligné qu'un rapport sera remis aux autorités supérieures et que des mesures d'urgence seront prises pour protéger la population contre de telles attaques. Il est à noter que le secrétaire général de la province a apporté une assistance matérielle aux familles en leur remettant des enveloppes symboliques en guise de soutien.