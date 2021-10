Tchad : dans la Tandjilé, le gouverneur rencontre les forces vives

Alors que les récoltes s’annoncent, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a convié toutes les autorités administratives, les délégués et chefs de service provinciaux, ainsi que les leaders religieux et traditionnels, pour une rencontre.



L’objectif de cette importante assise est de trouver des voies et moyens, pour contrecarrer un éventuel conflit pendant la période de récoltes, dans la province de la Tandjilé. Le gouverneur a ainsi demandé aux leaders traditionnels de sensibiliser leurs populations, à la culture de la paix et de la cohabitation pacifique.



Doudlengar Miayo a saisi l'occasion pour aborder d'autres sujets tels que : l'éducation, la santé et la sécurité. Par ailleurs, il invite chaque chef de service, à prendre ses responsabilités en mains, ceci pour le bon fonctionnement des services dans la province.