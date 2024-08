Tchad : dans la Tandjilé, réunion d’urgence autour du gouverneur sur la sécurité

Suite au conflit agriculteurs-éleveurs, faisant un mort samedi dernier à Bemangra, dans le canton Mouroum-touloum, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, a convié les membres du conseil provincial de sécurité de la Tandjilé, à une rencontre d’urgence.



Ce matin à Laï, l'objectif de cette réunion était de réfléchir ensemble pour définir les stratégies pouvant maintenir la paix et la quiétude dans la province de la Tandjilé.



Le gouverneur de la province de la Tandjilé a tout d’abord déploré cet incident qui a causé la mort d’un homme à Bemangra, dans le canton Mouroum-touloum, avant de souligner que cette rencontre est aussi l’occasion de chercher à comprendre les causes récurrentes des conflits agriculteurs-éleveurs, afin d’apporter des solutions optimales.



Après un tour de parole accordé aux autorités administratives, aux chefs de cantons et aux leaders religieux, l’origine du conflit survenu à Bemangra, ses causes et sa gestion, ainsi que les mesures de prévention ont été éclaircis.



Pour l’évêque du diocèse de Laï, Mgr Nicolas Nadji Bab, cette rencontre est d’une importance capitale. A cet effet, il réitère la disponibilité des leaders religieux dans le processus de maintien de la paix et de la quiétude.



Suivant avec beaucoup d’attention chacune des interventions, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, a souligné que la préservation de la paix est l'affaire de tous, et il est du devoir de tout un chacun d´œuvrer dans ce sens.



En guise de prévention, les chefs de cantons ont sollicité le renouvellement des panneaux de signalisation, indiquant les couloirs de transhumance. Unanimement, toute l’assistance s’est accordée pour œuvrer en faveur du maintien de la paix et de la cohésion sociale, dans la province de la Tandjilé.