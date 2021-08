Tchad : dans le Guera, le projet MA VOIX COMPTE sensibilise sur la consolidation de la paix

A l’instar des autres pays du continent, le Tchad s’est engagé dans les années 1990, à la libéralisation de l’espace politique et économique. À cet effet, plusieurs réformes ont été engagées et ont permis l’émergence des partis politiques et des organisations de la société civile dans le paysage national. Mais les différentes compétitions électorales qui en ont suivies, pour l’enracinement de l’Etat de droit et de la démocratie, ont donné souvent lieu à des contestations entrainant des crises politiques et/ou post électorales.



L’objectif de cette caravane est de sensibiliser le grand public sur l’importance du vivre ensemble et les enjeux de la consolidation de la paix. Les caravanes se font sous formes de parades, de danses et présentations théâtrales pour faire passer le message relatif à la consolidation de la paix et le vivre ensemble.



Ces caravanes culturelles visent un grand public, les autorités administratives, traditionnelles et coutumières, les leaders de la société civile, les jeunes, les leaders religieux, les femmes ainsi que les personnes en situation de handicap sont concernées. La mort tragique du président de la République, le 20 avril 2021, a créé un climat de méfiance et des tensions pouvant remettre en cause le vivre-ensemble.

C’est ainsi que, dans le cadre de ses activités, le projet MA VOIX COMPTE du consortium LTDH-CSAPR-FIDH, avec le co-financement de l’Union européenne, a organisé une série de caravanes culturelles pour la consolidation de la paix et le vivre ensemble dans les villes cibles du projet, dont la ville de Mongo le 11 août 2021.