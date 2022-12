Tchad : dans le Moyen-Chari, renforcement des capacités des animateurs de jeunesse

Le ministère la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, de l’UNPA, organise depuis le 20 décembre au centre des jeunes Don Bosco, un atelier de renforcement des capacités, à l’intention des animateurs de jeunesse du Moyen-Chari.



C’est le représentant du délégué de la Jeunesse du Moyen-Chari, Obili Dakour qui a présidé l’ouverture de ces assises.



Former 150 animateurs de la jeunesse, répartis en 25 par provinces concernées, sur les documents nationaux de référence en éducation à la vie et à la santé de reproduction, afin de faire d’eux des ambassadeurs sur les thématiques de la santé de reproduction, tel est l’objet de cet atelier qui a 25 animateurs du ressort de la délégation de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat du Moyen-Chari.



Cet atelier fait suite aux recommandations issues des réunions sous régionales sur l’éducation à la sexualité en Afrique de l’Ouest et du Centre, tenues respectivement en 2018 et 2020 au Burkina Faso et au Niger. Ces recommandations exigent aux trois pays, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, d’élaborer un guide consignant lesdits documents pouvant servir de référence, et un guide pour la santé de reproduction. Djimassal Olivier est le chef de mission dans le cadre cet atelier.



Pour Obili Dakour, représentant le délégué de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entreprenariat du Moyen-Chari, le gouvernement du Tchad fait de la question de la santé de reproduction des jeunes, l’une de ses priorités. C’est pourquoi, il s’est doté de plusieurs instruments allant dans ce sens, ajoute Obili Dakour.



Il faut relever que cet atelier de trois jours concerne également les provinces du Lac, Kanem, Salamat, Hadjer Lamis, Logone Oriental et le Moyen-Chari.