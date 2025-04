Tchad : dans le Wadi Fira, la CASAC sensibilise sur la paix et le vivre-ensemble

Dans le cadre de son séjour à Biltine, dans le Wadi Fira, le président de la Coalition des Associations de la Société Civile pour des Actions Citoyennes (CASAC), Mahmoud Ali Seïd, a échangé avec les jeunes, les femmes, ainsi que les leaders religieux.



La paix, le vivre-ensemble et la cohésion sociale ont constitué l'essentiel de la communication du président de la CASAC, Mahmoud Ali Seïd lors de cette rencontre. Il a rappelé à l'ensemble de ces couches de la société, leur responsabilité dans la préservation de la paix et du vivre-ensemble.



Selon lui, aucun développement ne peut être possible sans la paix. Sa préservation est donc une impérative. Il faut rappelons que plusieurs jeunes personnes sont intervenues pour saluer cette initiative de la CASAC, et ont rassuré d'être désormais des ambassadeurs de la paix et du vivre-ensemble.