Tchad : de retour au pays, Sakine Zakaria Adjedeï accueilli en héros

Il a été accueilli ce 11 août en fin d'après-midi par la colonie tchadienne de Kousseri en présence de la directrice générale des tchadiens de l’étranger et de l’immigration au ministère des Affaires étrangères, Aldongnar Valencia, le président du Mouvement tchadien pour la défense de droit de l’Homme (MTDH), Mahamat Taher Adirdir et sa famille.



Visiblement affaibli et sous perfusion, Sakine Zakaria Adjedeï a été enlacé par ses proches, sous les cris de joie.



Le chef de la transition Mahamat Idriss Deby est intervenu auprès du président camerounais Paul Biya pour intercéder en faveur de sa libération, après une large mobilisation sur les réseaux sociaux et une pétition.