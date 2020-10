Tchad : de villages en villages, la mobilisation se poursuit pour le recensement électoral

"Vous devez tous vous mobiliser pour une participation massive à l'enrôlement au fichier électoral et pour permettre à votre mouvement d'emporter les futures échéances électorales", dit-il.



Selon le sultan du Dar Ouaddaï, Cherif Abdelhadi Mahdi, "l'enrôlement au fichier électoral est la seule solution pour la localité d'exprimer et de donner sa voix pour lui permettre d'être au rendez-vous du donner et du recevoir".



Il ajoute que la protection du droit de l'enfant et de la femme doit être une priorité absolue de la localité. "L'éducation de la femme et la protection de ses droits doivent être respectées par tous les moyens afin de permettre à nos mères, soeurs, filles et épouses d'être libres, surtout dans le cadre de l'éducation et de la santé", préconise le sultan.