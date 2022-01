Tchad : débat à Ati sur l'impact du milieu associatif pour le changement de comportement

La conférence-débat vise à renforcer la capacité des membrse des différentes organisations associatives, groupements, fédérations et syndicats sur les impacts des activités associatives sur le changement de comportement des citoyens pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans les processus de développement durable tant provincial que national.



Le paneliste Ali Mahamadia s'est penché sur la définition d'une organisation de la société civile et sur son rôle dans le développement durable.



Le délégué de la culture du Batha a expliqué aux participants les domaines d’activité des organisations de la société civile et les nombreuses fonctions qu’elle remplit. Il a détaillé la typologie des organisations de la société civile et leur rôle dans les processus de développement durable. Selon lui, elles doivent jouer leur rôle de partenariat avec l'État pour atteindre les objectifs en vue d'améliorer le bien-être de population.



Quant-au président de l'association PASTAGRIK, Achafi Ahmat Khalid, il a demandé aux organisations sœurs d'être dynamiques et opérationnelles sur le terrain car créer une association c'est contribuer et participer au développement durable de son milieu.



Des séries de questions-réponses ont mis terme à la conférence-débat.