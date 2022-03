TCHAD Tchad : débat sur l'inclusion politique et les enjeux de gouvernance dans un État fragile

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 27 Mars 2022



N'Djamena - Le parti Union des démocrates pour le développement et le progrès (UDP) a échangé ce 26 mars, au cours d'une conférence-débat, avec le public sur le thème de l'inclusion politique et des enjeux de gouvernance dans un État fragile.

Les débats ont été animés par deux panelistes et un modérateur. Il s’agit du président de l'UDP, Max Kemkoye, Youssouf Korom, homme politique indépendant, tandis que la modération a été assurée par le journaliste Azoudou Aweina Gédéon.



Après avoir rappelé brièvement l’histoire politique que le Tchad a connu depuis son indépendance, le conférencier Youssouf Korom a défini l’inclusion comme étant un effort diplomatique pour que tous les citoyens en situation d’handicap ou non, puissent participer pleinement à la chose publique selon un principe d’égalité des droits. Il a relevé qu’au Tchad, les régimes qui se sont succédés ont pratiqué des politiques de développement souvent exclusives, conduisant le Tchad à des multiples crises politiques.



Pour Youssouf Korom, l’inclusion politique n’a jamais constitué une préoccupation des gouvernants. Les phénomènes de corruption ont sapé la base de la société tchadienne et deviennent de plus en plus dangereux pour le vivre-ensemble. Il poursuit en affirmant que l’inclusion politique devrait être une pratique voire une culture politique pour remédier essentiellement aux inégalités et aux causes profondes des conflits qui ralentissent le développement du Tchad.



Le conférencier Max Kemkoye a quant à lui structuré son intervention en trois étapes à savoir : l’éclairage conceptuel d’inclusion politique, le déterminant d’inclusion politique et les enjeux de gouvernance d’inclusion politique. Pour Max Kemkoye, l’inclusion politique se situe entre la représentation et la participation des citoyens en tant que mode démocratique dans la gestion de la chose politique. La gestion politique est aujourd’hui soumise sur le prisme du mot gouvernance.



Parlant du déterminant d’inclusion politique, Max Kemkoye a expliqué qu'il se situe à deux niveaux : le premier niveau est normatif et règlementaire, et le second niveau est le management politique. Selon Max Kemkoye, c’est la loi qui détermine l’inclusion politique en faisant référence à la pyramide de la constitution d’une nation. Si la constitution est mal portée et non équitable vis-à-vis des citoyens, l’on ne peut pas parler d’inclusion politique car, cette dernière ajoute t-il, commence déjà dans la définition et l’élaboration même des lois fondamentales ainsi que des règlements qui les suivent.

Au second niveau le président de l’UDP Max Kemkoye a évoqué le sens même d’un État dans la mesure où il n'y a pas d’intérêt général, c’est-à-dire que les gouvernants n'ont pas le sens de l’État pour placer l’intégrité au-dessus de l’ethnie, de la religion et du parti.



Parlant du 3ème déterminant, Max Kemkoye a affirmé que si le dirigeant ne respectent pas les lois constitutionnelles, il ne peuvent pas mettre en œuvre l’inclusion politique. La question du leadership est un déterminant majeur d’inclusion politique sous l’angle des talents, de la capacité d’écoute, de la capacité à diriger et l’incarnation des valeurs qui rassurent et permettent de conduire un pays sous une vision.



Max Kemkoye a précisé que la loyauté est également un déterminant d’inclusion politique. Si une fonction publique n’est pas loyale envers l’État et ses institutions, on ne peut pas mettre en œuvre l’inclusion politique, a-t-il illustré. Touchant le dernier déterminant, Max Kemkoye a déclaré que si la haute fonction n’est pas neutre ni objective, on ne peut pas parler d’inclusion politique.



Par rapport aux enjeux de gouvernance, ce dernier a souligné que les États qui pratiquent l’inclusion politique sont de plus en plus des Etats résilient.





