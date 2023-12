Tchad : début de la campagne référendaire à Sarh pour l’État unitaire décentralisé

L'événement a vu la participation active des leaders politiques, des représentants des organisations de la société civile, ainsi que des militants et militantes de divers partis politiques ralliés à la cause du « Oui ». Réunis au Stade municipal de Sarh, ils ont exprimé leur engagement unanime pour un État Unitaire décentralisé, en prévision du vote du 17 décembre.



Mahamat Boka Ramadane, Coordinateur provincial de la Coalition pour le « Oui », a lancé un appel à la mobilisation générale en faveur d'un soutien massif au « Oui ». Il a encouragé tous les partisans à retirer leur carte d’électeur en vue du référendum.



Romadoumngar Félix Nialbé, officiant le lancement de la campagne, a souligné l'importance de cette coalition, forte de plus de 250 partis politiques et groupes politico-militaires. Il a affirmé que ce regroupement est conscient des enjeux futurs du pays et des générations à venir. Selon lui, un vote massif pour le « Oui » contribuera à renforcer la paix, la cohésion sociale, et le vivre ensemble au Tchad. Il a insisté sur la nécessité pour le Moyen-Chari, sa région de représentation, de rester fidèle à cet objectif.