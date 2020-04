Tchad : début du couvre-feu à N'Djamena et dans 4 provinces

Le couvre-feu décrété jeudi à N'Djamena et dans les provinces du Logone Occidental, Logone Oriental, Mayo-kebbi Ouest et Mayo-kebbi Est, vient d'entrer en vigueur aujourd'hui à 19 heures, jusqu'à 6 heures du matin. Il va durer 11 heures de temps.



Le couvre-feu est prévu pour deux semaines mais pourra être renouvelé.



C'est quoi un couvre-feu ?



Le couvre-feu consiste en une interdiction de circulation dans la rue pour la population, et ce, sur une période prédéfinie. C'est une mesure exceptionnelle.



Urgence sanitaire et auto-confinement



Le couvre-feu est justifié par l'urgence sanitaire liée au COVID-19. Il vise à empêcher la propagation de la pandémie, et vient compléter une vingtaine de mesures barrières prises par les autorités.



De nombreux tchadiens ont déjà commencé à s'auto-confiner par précaution, une mesure encouragée par le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, qui a appelé jeudi les citoyens à limiter les déplacements inutiles pour barrer la route au COVID-19.



Une mesure efficace ?



Cette nouvelle mesure pourrait ouvrir la voie à un confinement progressif, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Dans certains pays africains qui ont instauré un couvre-feu, à l'exemple du Sénégal, l'efficacité d'une telle mesure est mise en doute dans la mesure où les populations peuvent normalement vaquer à leurs occupations en journée.



Si le confinement général reste la solution la plus efficace, il doit toutefois s'accompagner de mesures afin d'aider la population : banques alimentaires par quartiers, électricité et eau en permanence et gratuitement, baisse des coûts d'internet, etc.



Le Tchad compte à ce jour sept cas de COVID-19.