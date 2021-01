Tchad : début du couvre-feu à N'Djamena

Les nouveaux horaires du couvre-feu pour la ville de N'Djamena viennent d'entrer en vigueur ce vendredi à 18 heures. Le couvre-feu s'étend jusqu'à 5 heures du matin.



Jeudi, le chef de l'État a signé décret de confinement de la ville de N'Djamena et de renforcement des mesures sanitaires. La ville de N'Djamena est confinée pour une période d'une semaine renouvelable à compter du 1er janvier 2021 à partir de 00 heures.



Les dispositions du décret s'appliquent à l'intérieur des limites ci-après :

- à l'Est jusqu'à N'Djamena-Koura ;

- à l'Ouest jusqu'à Mara ;

- au Sud jusqu'à Koundoul ;

- au Nord jusqu'à Djermaya.



Les contrevenants s'exposent à des sanctions, précise le décret.



Le chef de l'État justifie des "mesures fortes"



Cette décision des autorités intervient après une hausse des cas de contamination de Covid-19 ces dernières semaines à N'Djamena. "Cette reprise épidémique peut entrainer des conséquences et des dommages incalculables si l’on n’y prend garde. C’est pourquoi, le Gouvernement est instruit à l’effet de prendre les mesures fortes qui s’imposent en vue de stopper la propagation de la pandémie", a déclaré hier soir le président de la République dans son message à la nation pour le nouvel an. Idriss Deby a estimé que "la situation s’est empirée depuis quelques jours notamment à N’Djamena".



Les nouvelles mesures drastiques sont décriées par la population qui estime qu'elles ne sont pas adaptées au contexte et trop brusques. De son côté, le coordonnateur du Comité de gestion crise sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, a estimé mercredi que le taux de la contamination est dû au relâchement de la population.