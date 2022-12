Tchad : décaissement immédiat de 92,8 milliards Fcfa du FMI au profit du Trésor public

L'achèvement de ces revues entrainera le décaissement immédiat d'environ 150 millions de dollars US (92,8 milliards FCFA) au profit du Trésor public.



"Grâce à un retour à une trajectoire de dette soutenable, et à une collaboration renforcée avec le FMI, la République du Tchad conforte ses perspectives de croissance forte, durable et résiliente face aux chaos extérieurs", indique le ministre Tahir Hamid Nguilin.