Tchad : décès de Tapyangar Nangar, collaborateur du ministre Kalzeubé Payimi Deubet

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a annoncé mardi dans un communiqué, au nom du chef de l’Etat, en son nom propre et en celui de l’ensemble du personnel de la Présidence de la République, le décès de Tapyangar Nangar, assistant auprès du ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République.



Tapyangar Nangar est décédé hier à N’Djamena à la suite d'une maladie.



« La Présidence de la République profondément marquée par cette disparition perd en lui, un cadre dynamique, dévoué et valeureux », précise le ministre d’Etat, qui adresse les condoléances les plus attristées du chef de l’Etat et du personnel de la Présidence de la République, à la famille éplorée.