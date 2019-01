Tchad : décès de l'ancien ministre et ambassadeur Mahamat Saleh Adoum Djérou

L’ancien ministre et actuel délégué permanent du Tchad auprès de l’UNESCO, l’Ambassadeur Mahamat Saleh Adoum Djérou est décédé, a appris Alwihda Info. La Présidence de la République a fait part ce vendredi 25 janvier de la grande consternation avec laquelle le Président de la République, Idriss Déby a appris la triste nouvelle du décès de Mahamat Saleh Adoum Djérou.



Grand commis et loyal serviteur de l’Etat, Mahamat Saleh Adoum Djérou a consacré toute sa vie au service du Tchad qu’il a tant aimé et servi avec abnégation. Connu pour son engagement patriotique, sa foi en l’avenir du Tchad et son sens aigu de l’intérêt public, Mahamat Saleh Adoum Djérou "laisse un vide abyssal pour la Nation tout entière", a déclaré le directeur général de la communication de la Présidence, Abdoulaye Ngardiguina.



"Très profondément touché par cette disparition, le chef de l’Etat Idriss Déby adresse, au nom du gouvernement et du peuple tchadien ses condoléances les plus attristées à la famille biologique de l’illustre disparu", selon un communiqué de la Présidence.