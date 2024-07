Tchad : décès de l’étudiante Steffi Kaguer, les condoléances de l’ambassadeur du Tchad au Mali

Suite au décès tragique de l'étudiante tchadienne Steffi Kaguer, l’ambassadeur du Tchad auprès de la République du Mali, Kalzeube Nedikingar, a adressé un message de condoléances à la communauté tchadienne du Sénégal.



« C'est avec une grande consternation que nous avons appris le décès tragique de notre compatriote nommée Steffi Kaguer, étudiante en 6ème année de médecine, suite à une chute depuis le 2ème étage de son appartement, poussée par son amant », peut-on lire.



« Devant cette circonstance si douloureuse pour la famille, les amis, connaissances et pour notre pays, je tiens à adresser nos sincères condoléances, au nom de tout le personnel de l'Ambassade du Tchad au Mali, au Consulat Général du Tchad au Sénégal, à toute la communauté tchadienne au Sénégal et aux parents », poursuit l’ambassadeur.



Face à ce drame, le haut diplomate réclame que justice soit faite sur cette affaire, non sans faire confiance, aux autorités sénégalaises et à la justice de ce pays, « de nous prouver et confirmer que le Sénégal est un pays de justice et de démocratie, et qui mérite bien son nom de pays de la Teranga. »