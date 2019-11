Tchad : décès du chef de canton Djaatné, Soumaine Allamine Soumaine

Le chef du canton Djaatné, Soumaine Allamine Soumaine n'est plus. Il est mort suite à une longue maladie.



Son corps a été transporté à Albouttal, chef lieu du canton Djaatné pour l'enterrement, en présence de plusieurs personnalités dont le gouverneur du Batha, Alio Adoum Abdoulaye.



Avec des coeurs pleins de tristesse, les parents du défunt ont exprimé leur gratitude aux autorités locales pour avoir partagé leur peine et assisté à l'enterrement.



Né en 1952, cheikh Soumaine Allamine Soumaine a succédé à son père à la tête de ce canton en 2002.



Auparavant, il a servi plusieurs fois dans l'administration publique comme sous-préfet. Il était également un ancien officier de l'armée.



Il laisse derrière lui 22 enfants et 2 veuves.