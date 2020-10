Tchad : "déchéance de nationalité" pour celui qui s'en prend au pouvoir, propose Mahmoud Ali Seid

Le président de la CASAC -société civile- et fonctionnaire Mahmoud Ali Seid suggère de restaurer la Cour martiale "pour que les tchadiens ne badinent plus avec les actes juridiques fondamentaux de notre pays". Il s'est exprimé jeudi après-midi, au premier jour des assises du 2ème Forum national inclusif.



"Il faut que nos lois reflètent nos réalités. Ce qu'on a transposé par le passé n'arrive même pas à solutionner nos problèmes inhérents à nos réalités", estime Mahmoud Ali Seid.



Selon lui, "s'il y a un conflit entre deux communautés, qu'on prenne les responsables, qu'on les fusille carrément pour que ça serve de leçon".



Mahmoud Ali Seid propose également "la déchéance de nationalité pour celles et ceux qui non seulement s'en prennent au pouvoir mais s'en prennent carrément aux institutions de la République, à l'État".



La présidente du présidium Mariam Mahamat Nour a demandé à l'intervenant de résumer ses propos et a ensuite ordonné de couper le micro, sachant que le règlement intérieur du Forum prévoit un temps de parole qui ne dépasse pas cinq minutes par participant.