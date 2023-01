Tchad : découverte des aliments et des traditions du Guera au Festival Dary

Le Festival Dary a permis de découvrir les produits locaux de la province du Guera. Les visiteurs ont pu ainsi déguster des arachides grillées, du sésame, des graines de savonnier, de la gomme arabique, des feuilles de savonnier, des pommes de terre sauvages, du mil penicillaire et du sorgho rouge.



Les sculpteurs de la province ont également présenté des monts tels que Abtouyour et la reine du Guera. Les plats traditionnels tels que le Koumranga, une sauce à base de feuilles de savonnier, la sauce de sésame avec de la chaire de poulet, et le malmousse, une boule rouge, ont également été présentés au public.



Les danses traditionnelles de la province, comme Kaadongaba, Dodi et Katawaga, ont également été mises en démonstration.



Les danseurs, armés de sagaies, expriment leurs mécontentements et leurs joies lors de différentes occasions. Le Festival Dary a permis de découvrir la richesse culturelle de la province du Guera.