Tchad : décret d'élévation au grade de général de brigade

Au terme du décret n°0999/PR/MDPCDNSACVG/2020, le colonel Nourene Ali Nour des forces armées et de sécurité est élevé au rang et appellation de Général de Brigade à titre exceptionnel.



Le décret est pris sur proposition ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.