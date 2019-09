Tchad : décret d’harmonisation du conseil d’administration des hôpitaux nationaux

Le décret n° 1535 porte harmonisation de mode d’organisation et de fonctionnement des conseils d’administration des hôpitaux nationaux.



Au terme du décret, le conseil d’administration des hôpitaux nationaux est composé comme suit :

Le Ministre chargé de la Santé ou son Représentant (Président)

Le Ministre de la Femme, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale ou son Représentant ( Vice-Président)

Le Conseiller de la Santé au Cabinet du Président de la République (membre)

Le Président de la Commission Santé et Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale

Le Directeur Général du Budget du Ministère des Finances (membre)

Le Directeur Général du Budget des Finances, des Infrastructures et Equipements Sanitaires du Ministère de la Santé Publique (membre)

Le Directeur du Ministère de la Santé

Le Directeur du Secrétariat Général du Gouvernement (membre)

Le Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé (membre)

Le Contrôleur Financier du Ministère des Finances et du Budget (membre)

L’Inspecteur Général du Ministère de la Santé (membre)

Le Directeur de la Coopération et de Partenariat de Santé (membre)

Le Maire de la Ville de N’Djamena ( membre)

Un Représentant du Syndicat National des Travailleurs des Affaires Sociales et de la Santé Publique (membre)

Un Représentant élu du Personnel de l’ Hôpital (membre)