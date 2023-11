Tchad : décret de convocation du corps électoral pour le référendum constitutionnel

Le décret comprend plusieurs dispositions essentielles pour garantir un processus électoral transparent et inclusif. Voici les points clés du décret :



Article 1er : Les citoyens tchadiens inscrits sur les listes électorales sont convoqués pour participer à la consultation référendaire qui se tiendra le dimanche 17 décembre 2023.



Article 2 : Les nomades et les Tchadiens de la diaspora auront également l'opportunité de voter. Leur vote se déroulera sur deux jours, le samedi 16 décembre et le dimanche 17 décembre 2023.



Article 3 : Les membres des Forces de Défense et de Sécurité sont inclus dans ce processus démocratique. Ils auront l'opportunité de voter le samedi 16 décembre 2023.