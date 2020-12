Tchad : décret de nomination au ministère de la Communication

Le décret n°2441 du 02 décembre 2020 porte nomination des personnes dont les noms suivent aux postes d'attachés de presse et des relations publiques dans les départements ministériels ci-après :



Ministère de la Formation Professionnelle et des Métiers :

Madame GUENPI GOLMADINGAR ALICE



Ministère du Développement Industriel, Commercial et de la Promotion du Secteur Privé :

Monsieur KILINGA OULINA JONAS



Ministère de l'Hydraulique Urbaine et Rurale :

Monsieur REOUKADJI MANASSE, maintenu.



Ministère de la Jeunesse et des Sports

Monsieur GLOIRE A DIEU NDIG-NAN en remplacement de ABDEL NASSER MOUSSA, appelé à d'autres fonctions.



Ministère de l'Agriculture

Monsieur NOKOUR BARKAI en remplacement de NGAKOUTOU DAWONGTE JEAN MARC, appelé à d'autres fonctions.



Ministère de l'Environnement et de la Pêche

Monsieur TAKADJI EDOUARD.



Secrétariat Général du Gouvernement

Madame KOULMBAYE REMADJI MADJINGAR en remplacement de KAMSOULOUM MAHAMAT MOUSSA.