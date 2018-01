Tchad : décrets de nomination et de révocation

Les Gardiens de la paix Oki Togoi Alimi et Djibrine Djidi Haggar sont révoqués du corps de la police nationale avec suspension des droits à pension pour faute, grave et manquements aux obligations professionnelles.



M. Mahamat Nasser Hassane, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès des Etats-Unis d’Amérique en poste à Washington est rappelé.



M. Ngoté Gali Koutou est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad aux USA à Washington.



M.Sidick Fadoul Kitir Zakaria, Conseiller économique à l’Ambassade du Tchad à Washington est rappelé.