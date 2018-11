Tchad : décrets de nominations à des postes de responsabilité

Des décrets du 5 novembre 2018 portent nominations à des postes de responsabilité au ministère de la Promotion des jeunes, des sports et de l'emploi.



Institut National de la Jeunesse et des Sports

Directeur général : Moussa Hassan Irobéy ;

Secrétaire général : Ekian Mikbo.



Direction de cabinet

Directeur de cabinet : Jean Pierre Djimansingar



Conseiller aux sports : Ousman Tigabé (maintenu) ;



Conseiller à la Jeunesse et à l'Emploi : Djondadi Taitouin (nouveau poste) ;

Conseiller Juridique : Ngarwoum Christophe (nouveau poste) ;



Inspection générale

Inspecteur général : Mahamat Hissein Fédé (maintenu) ;

Inspecteur technique à la Jeunesse et à l'Emploi : Ndibaye Ngarigaye (poste vacant) ;

Inspectrice technique aux sports : Mme. Antoinette Guibissi.



Direction générale du ministère

Directeur général : Passalé Lazaki ;

Directeur général adjoint : Bokhit Maguine



Direction des activités socio-éducatives, des loisirs et des mouvements associatifs des jeunes

Directrice : Mme. Solla Ndjilnoudi



Direction de la promotion des jeunes, du volontariat, de l'emploi et de l'insertion sociale

Directeur : Ndimgamnayel Kaldé



Direction des sports de haut niveau

Directrice : Mme. Assèle Ménadji, en remplacement de Mahamat Saleh Issa (abandon de poste)



Direction de l'éducation physique et sportive du scolaire et de masse

Directeur : Mahamat Issakha Goudar (maintenu) ;



Direction des ressources humaines, des études de la planification et de la coopération

Directrice : Mme. Adrienne Ndoubayou