Tchad : défilé militaire au Lac pour le 62ème anniversaire de l'indépendance

A l’instar des autres provinces du pays, la province du Lac a commémoré l’accession du Tchad à la souveraineté internationale.



Ceci à travers une cérémonie de prise d'armes qui s’est déroulée ce 11 août, à la place de l’indépendance de Bol, en présence du gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi.



Toutes les corporations socio-professionnelles de la province ont répondu présent à cet événement historique. Après la levée des couleurs, le gouverneur de la province du Lac a passé en revue les troupes, avant d’aller déposer une gerbe de fleurs au monument des martyrs ayant sacrifié leur vie pour la nation.



Un geste fort pour témoigner la reconnaissance de toute la nation envers ces derniers. L’autre temps fort de cette cérémonie commémorative, aura été le défilé des différents détachements militaires, notamment la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade du Tchad et la police nationale. Et ce, sous l’admiration de toute la population du Lac, avec à leur tête, le représentant duchef de l'État dans la province du Lac.



À cette occasion, le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi a présenté ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité au président du Conseil militaire de transition, et à toute la population du Lac. C'est dans une atmosphère conviviale que la cérémonie a pris fin à Bol.