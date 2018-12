Tchad : défilé militaire prévu à N'Djamena pour la fête du 1er décembre

La 28ème Journée de la liberté et de la démocratie est célébrée aujourd’hui, sur toute l’étendue du territoire. A N’Djamena, la journée est marquée par un défilé militaire en présence du chef de l’Etat et de la Première Dame.



Le couple présidentiel est attendu séparément à partir de 9h30 à la Place de la nation tandis que le début de la cérémonie est prévu à 10 heures, selon le programme officiel.



La cérémonie débutera par un dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, et sera suivie par un défilé militaire. Elle prendra fin à 11h30.