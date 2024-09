Tchad : démantèlement d’un réseau de faux billets de banque

Le gouverneur du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou, a présenté à la presse, le 23 septembre 2024, quatre individus impliqués dans un vaste réseau de trafic de faux billets de banque et de faux lingots d'or.



Ces présumés faussaires basés à Kousseri au Cameroun, ont été interpellés à l'issue de plusieurs semaines d'une enquête menée conjointement par les forces de sécurité et des informateurs locaux. Leur modus operandi consistait à fabriquer de faux billets de banque, principalement de grosses coupures, qu'ils écoulaient lors de transactions commerciales dans la province.



Parallèlement, ils proposaient de faux lingots d'or à des acheteurs peu avertis. Satisfait de ce démantèlement, le gouverneur a souligné l'importance d'une collaboration étroite entre les autorités et la population pour lutter efficacement contre ce type de criminalité.



Il a lancé un appel à la vigilance de tous : « Nous ne tolérerons aucune atteinte à l’intégrité économique de notre région. Ces arrestations doivent servir d’exemple et en encourager chacun à signaler tout comportement suspect. »