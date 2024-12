Tchad : démarrage du chantier de la centrale photovoltaïque de Djarmaya

La présence notable du Ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, et du préfet de Masaguet, Abakar Djimet Haliki, ainsi que d'autres dignitaires, a souligné l'importance de ce projet pour le développement régional. Le préfet Haliki a exprimé sa gratitude, soulignant l'impact positif attendu sur l'économie locale grâce à la création d'emplois et à l'amélioration de l'infrastructure énergétique.



Ali Alchoumari, de GSU, a confirmé l'engagement de son entreprise à respecter le délai de construction de dix mois. Le ministre Marcelin a quant à lui reconnu ce projet comme une réalisation clé du programme électoral du Chef de l'État, marquant une avancée dans le plan national d'électrification.



Le projet comprend également un système de stockage de 15 MWh et une unité thermique de 10 MW, garantissant la stabilisation du réseau, et prévoit la création de 120 à 200 emplois durant la phase de construction et 60 emplois permanents lors de l'exploitation. La SNE a signé un contrat de 20 ans pour l'achat de l'énergie produite, après quoi la centrale sera rétrocédée à l'État tchadien.



Ce grand chantier, selon le Premier Ministre Halina, est une priorité dans le cadre du programme de développement énergétique du pays, illustrant l'importance cruciale de l'énergie pour le progrès national.