Tchad : démolition les lieux de chicha dans le 9ème arrondissement

Dans le cadre de ses activités, la commune du 9ème arrondissement a décidé le 17 septembre 2025 de démolir les lieux réservés à la vente et à la consommation de chicha.



Lors de son discours, le maire de la commune du 9ème arrondissement déclare s'inscrire dans le cadre général, une décision qui a été prise pour l'ensemble des communes d'arrondissement de la ville de N’Djamena, et aussi protéger la santé de la population en particulier la jeunesse.



L'opération ne vise pas seulement les chichas, mais tout ce qui est boisson frelaté. En effet, ils ont mobilisé l'ensemble des forces de sécurité, la police, la gendarmerie et aussi les services de renseignement dans cette opération. Aujourd'hui, ils ont détruit au moins 10 sites, deux ne l'ont pas été à cause de l'accès, mais cela sera fait.



Le délégué du 9ème arrondissement, Fangnuizoune Paul lance un appel à toute la population tchadienne en général, et en particulier la population du 9ème de se lever comme un seul homme derrière la sécurité pour des renseignements sur les bandits qui se cachent dans des maisons, et aussi aux propriétaires qui louent les chambres à dix, douze personnes, ils vont croiser la force de l'ordre.



Et aussi, un appel au président de la République, chef d'État le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno d'équiper les zones d’insécurité en moyens roulants afin de fermer définitivement la porte aux hors-la loi.