Abidjan : les États-Unis renforcent leur partenariat avec la Côte d’Ivoire à travers transport, formation et énergie

Jason Small, vice-président par intérim de la MCC, s’est rendu à Abidjan pour présider la cérémonie aux côtés du Premier ministre Robert Beugré Mambé, du directeur de cabinet du président Fidèle G. Sarassoro, du ministre de l’Économie et des Finances Adama Coulibaly, ainsi que d’autres hauts responsables ivoiriens.



Des résultats concrets pour les Ivoiriens



Doté d’un budget de 536,7 millions de dollars, le Compact ivoirien, achevé en août 2025, a permis de moderniser des routes et intersections stratégiques d’Abidjan, d’améliorer l’accès au port et de fluidifier le trafic. Il a aussi renforcé la formation professionnelle avec la construction ou la réhabilitation de 40 écoles et de trois centres techniques et professionnels de pointe, capables d’accueillir des milliers d’étudiants dans des filières porteuses.



« C’est à la fois une célébration de ce que nous avons accompli et une projection vers l’avenir », a déclaré Jason Small. « Des routes modernes réduisent le coût du transport des biens et des personnes, et des centres de formation préparent les jeunes Ivoiriens à des métiers qualifiés. »



Un nouveau Compact énergétique régional



En parallèle, un nouveau Compact régional de 300 millions de dollars a été signé. Il vise à renforcer les réseaux électriques de l’Afrique de l’Ouest, à stimuler les investissements, créer des emplois et favoriser le commerce régional.



Pour Fidèle Sarassoro, ce programme est « une opportunité majeure pour accélérer l’interconnexion énergétique, stimuler la croissance et renforcer la résilience de nos économies ».



Une coopération stratégique renforcée



La visite de M. Small a également été l’occasion de se rendre sur des sites emblématiques financés par le Compact, tels que le Koumassi Bypass, nouvelle voie routière qui désengorge la zone portuaire d’Abidjan, et un centre de formation destiné à l’agro-industrie.



Le vice-président par intérim de la MCC a réaffirmé la volonté des États-Unis de « bâtir des partenariats fondés sur des résultats concrets, bénéfiques à la fois pour les peuples partenaires et pour les Américains ».



La MCC en bref



La Millennium Challenge Corporation est une agence indépendante du gouvernement américain qui finance des réformes structurelles et des projets d’infrastructures dans des pays partenaires. Ses investissements visent à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et créer des opportunités mutuelles pour les pays bénéficiaires et les entreprises américaines.