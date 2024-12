Tchad : dépôt de gerbes et défilés militaires marquent la Journée de la liberté à Baga Sola

L'événement, présidé par le Gouverneur de la province du Lac, le Général Saleh Haggar Tidjani, a vu la participation de nombreuses autorités administratives, civiles, des officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité, ainsi que des commandants des grandes formations militaires déployées dans la province dans le cadre de l'opération Haskanite, initiée par le Chef suprême des armées, Mahamat Idriss Deby Itno, et des autorités traditionnelles.



Le moment fort de cette cérémonie a été le dépôt de gerbes au monument aux morts, en hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation. La cérémonie a également été marquée par le défilé de divers détachements militaires, y compris la gendarmerie nationale, la zone de défense numéro 4, le détachement des forces spéciales anti-terroriste, la Garde nationale et nomade du Tchad, et la police nationale. Des établissements scolaires, des partis politiques et leurs bureaux de soutien, ainsi que des groupements féminins ont également participé. Le passage de la cavalerie du Lac a particulièrement été salué par le gouverneur et le public présent.