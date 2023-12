Tchad : dernier adieu à Maina Norbert Doumsengar, maire de Bébédjia

Les obsèques du regretté Maire de Bébédjia, Maina Norbert Doumsengar, décédé le 9 décembre 2023 à l'hôpital Saint Joseph de Bébédjia, ont eu lieu ce vendredi 15 décembre 2023 en présence de proches, d'amis et de connaissances.



À l'âge de 53 ans, feu Maina Norbert Doumsengar était un homme exceptionnel, comme en attestent les témoignages de ses parents, amis et connaissances. Il était reconnu pour son charisme et son engagement dans ses relations humaines, sociales et politiques.



Un moment marquant de la cérémonie a été les oraisons funèbres prononcées par le préfet du département, le Général Youssouf Oumar Barh, qui a retracé le parcours scolaire, professionnel et politique du défunt.



Feu Maina Norbert Doumsengar laisse derrière lui cinq enfants et trois petits-enfants. Il a été inhumé avec dignité aux côtés de ses ancêtres.