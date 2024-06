Tchad : dernière ligne droite de révisions du baccalauréat au Centre Koulsy Lamko

Depuis que certains établissements scolaires sont en vacances, les élèves qui préparent le baccalauréat 2024 prennent d’assaut le Centre culturel Koulsy Lamko de la Compagnie Hadre Dounia, le matin pour les cours de soutien prépa-bac.



C’est depuis six ans que le Centre accompagne chaque année des milliers des élèves des classes des Terminales A, D, C et G, à préparer les examens du baccalauréat.



A cette occasion, le doyen Ali Rabé, l’un des rares professeurs en math-physique-chimie de nos jours, a été rencontré. Il travaille avec les élèves des séries A, D et C. Une initiative gratuite en direction des élèves qui ne peuvent pas payer les cours de soutien organisés dans les établissements et certains centres payants.



Pour le directeur du Centre, le comédien Hadre Dounia, Jean Kevin Ngangnodji, le Centre utilise à 98% les vieux enseignants à la retraite qui ont de l’expérience, et surtout la pédagogie de transmettre le savoir avec plein d’amour.



Ces cours sont gratuites et mobilisent les élèves de partout, à la recherche d’un plus, pour affronter normalement les examens. Une bouffée d’oxygène pour les jeunes et adolescents qui préparent l’examen du baccalauréat.