Tchad : dès 7 ans, ces enfants initient des commerces avec 500 FCFA

Moundou, Tchad - Ils sont jeunes et ont entre 7 et 17 ans. Leur niveau scolaire varie des classes de CE1 à la 6ème. Ces adolescents se sont jettés depuis le début des vacances dans le petit commerce. Ce sont pour la plupart des vendeurs à la sauvette.



Ce commerce, ils le pratiquent pour diverses raisons. Certains affirment préparer leur rentrée scolaire grâce à cette activité, leurs parents étant très pauvres et ne pouvant s'occuper d'eux. C'est le cas de Mbaïrané âgé de 10 ans et Madjitoloum âgé de 13 ans, tous deux habitant le quartier 15 ans à Moundou.



Mbaïrané nous confie qu'il a démarré grâce à 500 Francs CFA, une modeste somme que lui a donné sa maman. Il a commencé le commerce avec un paquet de cigarette. Aujourd'hui, il vend plusieurs autres petits articles tels que les mouchoirs de poche, des rasoirs, des brosses à dent, de la pâte dentifrice et quelques fois de la friperie.



Les bénéfices de ce commerce lui ont permis de s'inscrire à l'école l'année dernière et de s'acheter des fournitures scolaires et quelques vêtements. Il doit aussi pouvoir assurer le repas journalier à la maison.