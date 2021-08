Tchad : des acteurs de la société civile à l'école du savoir à Pala

Dans le cadre de ses activités, Droit de l'homme sans Frontières (DHSF) transmet des connaissances dans l'optique de renforcer les capacités des acteurs de la société civile à Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest. Les échanges se déroulent au tour du thème, « promouvoir l'éducation civique et la participation des jeunes, des femmes et des personnes handicapées au processus électoral ».



Chaque citoyen doit exercer ses droits et ses devoirs civiques en toute tranquillité et transparence. L'éducation électorale sensibilise les citoyens à la consolidation de la démocratie. Pendant deux jours, les 30 participants qui sont des leaders et les membres des organisations de la société civile, des responsables des jeunes, des personnes vivant avec handicap et des organisations féminines discutent en plénière et atelier.



Les débats s'articulent sur le droit et devoir d'un citoyen dans le processus électoral au Tchad, la participation des personnes handicapées au processus électoral au Tchad, la notion des libertés fondamentales, l'Etat de droit et la liberté et sur l'importance de dialogue pour une transition réussie selon le président de Droit de l'homme sans Frontières (DHSF), Tchindebé Donald Tao.