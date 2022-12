TCHAD

Tchad : des acteurs locaux de huit provinces outillés sur le budget participatif

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 7 Décembre 2022

Le ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation a organisé un atelier de formation des acteurs locaux sur le budget participatif ce 5 décembre 2022, dans la salle de réunion du centre des connaissances d'Abéché. Cet atelier de cinq jours a vu la présence d'une trentaine de participants venus de huit provinces notamment du Salamat, Guera, Batha, Ennedi-Est et Ouest, Borkou, Wadi-Fira et du Ouaddaï.