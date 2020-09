Tchad : des actions citoyennes d’aménagement à Walia pour faire face aux inondations

N'DJAMENA - L'association la Plume Pour la Culture et le Développement (APCD), en partenariat avec l'ONG Koweïtienne Alnadjat Charity a organisé lundi une campagne de sensibilisation et d'assainissement dans la commune 9ème arrondissement de Walia, suite aux inondations pluviométriques.



Plus 100 jeunes volontaires du quartier Walia ont participé à cette opération d'assainissement et de canalisation de leur quartier afin de permettre aux habitants d'avoir un axe de passage routier.



Le secrétaire général de l'APCD, Aboubakar Adallah, a déclaré que "l'aide aux personnes en détresse est un geste humanitaire. C'est le premier objectif même de notre association. La semaine passée, nous avons mené une action de distribution de kits alimentaires et non alimentaires aux personnes vulnérables et démunies touchées par la pandémie de Covid-19 et les inondations pluviométriques de la commune du 7e arrondissement".



Selon lui, "aujourd'hui, c'est au tour du 9ème arrondissement de recevoir un secours humanitaire afin d'assister ces personnes sinistrées qui n'ont pas l'accès à la circulation”.



Dans son intervention, le maire de la commune du 9ème arrondissement, Hassan Hamid, a indiqué que "ce geste humanitaire de la part de cette association est non seulement salutaire mais aussi social, en faveur des victimes des inondations”.



Il se félicite de cette action et encourage d'autres partenaires à emboiter le pas.



"Aujourd'hui, nous avons eu un peu de soulagement après une forte inondation dans notre quartier. Ceci c'est grâce à l'action d'assainissement menée par cette association. Nous disons mille fois merci et nous demandons au Gouvernement de doubler d'efforts afin que nous puissions vaquer normalement à nos activités", affirme Ehba Nesta, président du réseau des moto-taxis de Walia.