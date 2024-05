Tchad : des activités socio-éducatives et culturelles organisées dans les établissements scolaires à Abéché

Placée sous le haut patronage de la délégation provinciale de l'éducation nationale et de la promotion civique du Ouaddaï, une cérémonie de clôture des activités socio-éducatives et culturelles dans la province du Ouaddaï a eu lieu ce vendredi, 31 mai 2024 au lycée Tahnoun d'Abéché.



Ces activités culturelles ont regroupé 16 établissements scolaires de la ville d'Abéché. Les thèmes choisis pour cette festivité sont : les expressions orales, cognitifs et affectifs de l'apprenant, en lui rendant plus efficace en plus des poésies et des sketchs théâtraux.



L'objectif fixé, à travers cette manifestation culturelle est de : faire le brassage entre les élèves de tous les établissements de la province, aussi de valoriser les activités culturelles ancestrales ; donner l'importance de l'école face à la vie actuelle ; et également faire montrer l'importance des activités socio-éducatives et culturelles.



Le proviseur du lycée Tahnoun d'Abéché, Mahamat albechir Ousmane a remercié les organisateurs pour le choix porté sur son établissement afin d'abriter cet important événement.



Pour sa part, le délégué provincial de l'éducation nationale du Ouaddaï, Hissein Brahim Abdoulaye a indiqué que les thèmes choisis sont des ceux qui développent des performances dans les cursus scolaires, et qui correspondent parfaitement avec la politique de la 5ème République prônée par Mahamat Idriss Deby, président de la République, chef de l'Etat qui fait de la jeunesse le fer de lance et son socle de bataille.



Il a ensuite exhorté les élèves à traduire dans les faits, les connaissances acquises sur le terrain afin que la culture socio-éducative du Ouaddaï soit développée, jusqu'à atteindre le niveau national et international. Car selon lui, il existe beaucoup des talents cachés à Abéché, et petit à petit, l’on va découvrir et montrer ces talents cachés.



Il faut signaler que la cérémonie a été agrémentée par des chants et autres interprétations musicales qui prônent la paix et le vivre ensemble dans les établissements scolaires.