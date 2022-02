Tchad : des agents de santé du Tibesti et Borkou convoqués pour abandon de poste

L'Inspecteur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Welba Raïwe Kolandj, demande à 11 agents de la délégation sanitaire provinciale de la santé publique et de la solidarité nationale du Tibesti de se présenter à son bureau, munis de leurs documents administratifs au plus tard le 11 février 2022 pour abandon de poste. Passé ce délai, l'Inspection générale se verra dans l'obligation de prendre des mesures conservatoires.



Sept agents de la santé de la délégation sanitaire provinciale de la santé et de la solidarité nationale du Borkou doivent également se présenter.