Tchad : des agents du 1313 pris à partie par des forces de sécurité aux heures de couvre-feu

Le couvre-feu est désormais en vigueur de 21 heures à 5 heures du matin à N'Djamena, depuis le 20 octobre 2020. Il y a quelques jours, des agents du centre d'appel 1313 pour la Covid-19 ont fait les frais du durcissement des mesures malgré l'exception dont ils sont censés bénéficier.



Plusieurs équipes se relaient au centre d'appel, de 6h à 14h, de 14h à 21h et de 21h à 6h.



"Nous vivons dans une zone reculée de la ville. Nous avons fini notre service et en rentrant à la maison, des agents nous ont intercepté au rond-point de Dembé. Nous avions nos badges. Pourtant, quand ils nous ont arrêté, ils nous ont maltraité. La moto de mon collègue est immobilisée jusqu'à présent et ils m'ont mis en détention jusqu'au matin", témoigne un agent qui rentrait chez lui, après la fin de son service à 21 heures.



Au delà du manque de compréhension, les agents déplorent une agressivité dans le comportement des agents. "Le couvre-feu est très compliqué pour moi. On m'a arrêté quatre fois. À quatre reprises, j'ai perdu mon téléphone et mon argent. Quand ils vous trouvent, ils ont l'intention de prendre ce qui est sur toi", témoigne un agent du centre d'appel sous couvert de l'anonymat.



Il explique que le traitement réservé par les forces de l'ordre est à géométrie variable, en fonction de la personne. "Certains passent facilement les check-points de contrôle. Nous les misérables, nous subissons des lourdes conséquences. C'est absurde ce qui se passe, on dirait un règlement de comptes", peste cet agent qui joue pourtant un rôle essentiel derrière son poste de service, en sauvant des vies.